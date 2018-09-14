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В Алеппо один ребенок убит и еще восемь ранены обстрелом боевиков

Политика

Огонь велся с позиций протурецкой «Свободной сирийской армии» в зоне «Идлиб»

В Алеппо один ребенок убит и еще восемь ранены обстрелом боевиков
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Сирия

Дамаск, 14 сентября 2018, 23:49 — REGNUM  В результате обстрела, которому боевики из зоны «Идлиб» подвергли окраины сирийского города Алеппо, один ребенок погиб и еще восемь были ранены, сообщил 14 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

При этом, уточнил Владимир Савченко, также были ранены пятеро взрослых. По информации российского Центра, огонь велся с позиций протурецкой «Свободной сирийской армии» в зоне деэскалации «Идлиб».

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Кроме того, за истекшие сутки подконтрольные Турции формирования обстреляли населенные пункты Тадеф и Телль-Рифъат провинции Алеппо с позиций «Свободной сирийской армии». В последнем случае были ранены двое мирных жителей.

В провинции Латакия были обстреляны пять населенных пукнтов, в провинции Хама — три.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные вооруженные формирования, оттесненные в зону «Идлиб» из других районов Сирии, постоянно нарушают режим прекращения огня и игнорируют предложения встать на путь мирного урегулирования.

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Война в Сирии
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