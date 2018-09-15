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Помпео обвинил экс-госсекретаря Керри в подрыве внешней политики США

Политика

«То, что сделал секретарь Керри, недопустимо и беспрецедентно»

Помпео обвинил экс-госсекретаря Керри в подрыве внешней политики США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Керри.

Вашингтон, 15 сентября 2018, 00:00 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео считает, что «параллельные» переговоры бывшего госсекретаря Джона Керри с представителями Ирана подорвали внешнюю политику США, 14 сентября передает агентство Reuters.

«То, что сделал секретарь Керри, недопустимо и беспрецедентно. Он не должен заниматься этим», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Помпео, поведение Керри «несовместимо с тем, что представляет собой внешняя политика Соединенных Штатов» и действиями президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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