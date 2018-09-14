Помпео обвинил Россию в подрыве санкций против КНДР

Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «активной деятельности по подрыву международных санкций» против Северной Кореи, 14 сентября передает агентство Reuters.

Ранее, в четверг, 14 сентября, с аналогичными обвинениями в адрес России уже выступила постпред США в ООН Никки Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министерство финансов США внесло в санкционный список российскую компанию Volasys Silver Star, а также китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology.

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