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Помпео обвинил Россию в подрыве санкций против КНДР

Политика

Ранее с аналогичными обвинениями выступила постпред США в ООН Никки Хейли

Помпео обвинил Россию в подрыве санкций против КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мальчиш-плохиш

Вашингтон, 14 сентября 2018, 23:46 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «активной деятельности по подрыву международных санкций» против Северной Кореи, 14 сентября передает агентство Reuters.

Ранее, в четверг, 14 сентября, с аналогичными обвинениями в адрес России уже выступила постпред США в ООН Никки Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министерство финансов США внесло в санкционный список российскую компанию Volasys Silver Star, а также китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology.

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США и КНДР
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