Израиль не продает Саудовской Аравии систему ПРО «Железный купол»

Тель-Авив, , 23:59 — REGNUM В ряде мировых СМИ появились сообщения о том, что Израиль заключил договор с Саудовской Аравией по поставкам системы ПРО «Железный купол». Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, в министерстве обороны Израиля опровергают информацию о возможной оборонной сделке.

Впервые новость о продаже израильской системы ПРО появилась в арабском издании «Аль-Хаят», которое заявило, что первые поставки якобы уже запланированы на ближайший декабрь. Согласно сообщениям в СМИ, Саудовская Аравия была готова заплатить миллиарды долларов за сверхточный «Железный купол», который обеспечил бы им защиту от обстрелов из Йемена.

Стоит отметить, что Израиль не продал свою систему ПРО еще ни одной стране, хотя подобные предложения поступают постоянно.