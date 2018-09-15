Израиль и Грузия налаживают сотрудничество в сфере безопасности

Тбилиси, , 00:02 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время официального визита в Грузию привел встречи с премьер-министром Грузии, а также с министрами обороны и иностранных дел. Ключевым вопросом визита стало сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Как отметил израильский министр обороны, отношения между еврейским и грузинским народами существуют уже несколько столетий. Государства активно развивают экономическое сотрудничество. Что касается сотрудничества в сфере безопасности, основными направлениями, по словам Либермана, являются киберзащита, помощь в создании резервистской службы, борьба с терроризмом и защита Родины.

В ходе встреч министр Либерман и его коллеги обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также подписали декларацию о сотрудничестве между министерствами обороны Израиля и Грузии.