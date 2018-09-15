Суббота, 15 Сентября 2018 года
01:30:20 МСК

Израиль и Грузия налаживают сотрудничество в сфере безопасности

Политика

Министр обороны Израиля встретился со своим грузинским коллегой для того, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в сфере безопасности

Тбилиси, 15 сентября 2018, 00:02 — REGNUM  Министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время официального визита в Грузию привел встречи с премьер-министром Грузии, а также с министрами обороны и иностранных дел. Ключевым вопросом визита стало сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Как отметил израильский министр обороны, отношения между еврейским и грузинским народами существуют уже несколько столетий. Государства активно развивают экономическое сотрудничество. Что касается сотрудничества в сфере безопасности, основными направлениями, по словам Либермана, являются киберзащита, помощь в создании резервистской службы, борьба с терроризмом и защита Родины.

В ходе встреч министр Либерман и его коллеги обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также подписали декларацию о сотрудничестве между министерствами обороны Израиля и Грузии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить