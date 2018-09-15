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Индия закупила только 36 истребителей из-за отсутствия инфраструктуры

Политика

На данный момент инфраструктура и материально-технические возможности ВВС Индии позволяют создать лишь две новые эскадрильи

Индия закупила только 36 истребителей из-за отсутствия инфраструктуры
Dave_S
Многоцелевой истребитель «Рафаль»

Нью-Дели, 15 сентября 2018, 00:35 — REGNUM  В ходе пресс-конференции министр обороны Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство приняло решение о покупке всего лишь 36 французских многоцелевых истребителей «Рафаль» из-за ограниченных возможностей инфраструктуры военно-воздушных сил Индии.

В 2015 году правительство Индии во главе с Нарендрой Моди заключило сделку о приобретении 36 истребителей «Рафаль» производства французской компании «Dassault Aviation», хотя изначальное соглашение подразумевало покупку 126 самолетов. Нирмала Ситхараман пояснила, что имеющаяся инфраструктура ВВС Индии позволяет создать лишь две новые эскадрильи по 18 истребителей в каждой.

Ранее министр обороны отказалась назвать полную сумму сделки по закупке самолетов «Рафаль» по соображениям безопасности. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», базовая стоимость каждого из истребителей составит 93 млн долларов.

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Зарубежная хроника
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