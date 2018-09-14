Высший суд отклонил иск индианки к правительству из-за роста цен на топливо

Нью-Дели, , 23:48 — REGNUM Высший суд Дели отказался вмешаться в проблему ежедневного увеличения цен на топливо. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», суд отметил, что рост цен обусловлен определенной политикой, проводимой правительством. Судебная власть не обладает полномочиями, чтобы принудить государство изменить избранный экономический курс.

Иск против правительства Индии был подан дизайнером из Дели Пуджой Махаджан в рамках судебного процесса в общественных интересах. Данный тип судебного разбирательства позволяет гражданам подать иск против органов государственной власти напрямую в Верховный суд Индии или Высшие суды штатов. Такая процедура используется лишь в случаях грубого нарушения государством значимых интересов общества.

Пуджа Махаджан обратилась в Высший суд Дели для того, чтобы в судебном порядке принудить правительство к снижению цен на топливо. По ее мнению, бытовой газ, бензин и дизельное топливо относятся к категории товаров первой необходимости, и повышение цен на них является ущемление общественных интересов.