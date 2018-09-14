Постпреда президента Украины обидели в Азовском море. Видео

Киев, , 23:13 — REGNUM Постоянный представитель президента Украины в Крыму пожаловался на «грязную провокацию» российских пограничников в Азовском море, разместив 14 сентября ее видеозапись на своей странице в Facebook.

По мнению Бориса Бабина, российский пограничный катер опасно маневрировал и «перерезал курс» судна украинских пограничников.

https://www.facebook.com/borys.babin/videos/10217179440496120/

Стоит отметить, что в отличие от Бориса Бабина экипаж украинского судна совершенно не обиделся и не хватаясь за оружие дружно снимал российский катер на свои мобильные телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море, для чего перебросил туда треть от общего числа бронекатеров ВМС Украины. Два бронекатера типа «Гюрза-М» должны противостоять «российской агрессии» в Азовском море. Стоит отметить, что все шесть таких катеров, имеющихся в составе ВМСУ, построены на заводе «Кузня на Рыбальском» (бывш. «Ленинская кузня»), принадлежащем украинскому президенту Петру Порошенко.

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