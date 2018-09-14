США не будут препятствовать выделению МВФ помощи Пакистану

Исламабад, , 23:34 — REGNUM Фавад Чаудхри, министр информации и телерадиовещания Пакистана, заявил, что США не будут препятствовать Международному Валютному Фонду (МВФ) в случае, если он согласится выделить помощь Пакистану. Министр сослался на слова госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.

Позиция США по поводу помощи МВФ стала известна Фаваду Чаудхри в ходе визита госсекретаря в Исламабад. Слова министра противоречит заявлению Майка Помпео в июле 2018 года о том, что США опасаются ситуации, в которой помощь МФВ будет использована для погашения задолженности перед Китаем.

Официального представителя Госдепартамента США попросили прокомментировать заявление Фавада Чаудхри. По словам Хизер Нойерт, пока Пакистан не направил запрос в МВФ, но если это произойдёт, США «рассмотрят все аспекты».

Правительство Пакистана во главе с премьер-министром Имран Ханом рассматривают пути выхода из кризиса, вызванного огромным дефицитом торгового баланса. Стремясь избежать нового займа у МВФ (это будет уже 14 займ с 2013 года) правительство предлагает жесткие протекционистские меры и рассматривает возможность займа у КНР или Саудовской Аравии.