Министр обороны Индии отвергла возможность переговоров с Пакистаном

Нью-Дели, , 00:14 — REGNUM Нирмала Ситхараман, министр обороны Индии, заявила о невозможности переговоров с Пакистаном в ближайшем будущем. Причиной такой позиции она назвала поддержку, оказываемую Пакистаном террористам в штате Джамму и Кашмир.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, министр обороны прокомментировала заявление премьер-министра Пакистана Имран Хана, сказавшего, что если Индия сделает один шаг навстречу, то Пакистан сделает два. По словам Нирмалы Ситахараман, после прихода к власти нового пакистанского правительства нарушения перемирия на Линии контроля в Кашмире не прекратились, а Пакистан продолжил поддерживать терроризм.

Министр также напомнила о том, что организаторы терактов в Мумбаи 26−29 ноября 2008 года так и не были привлечены к ответственности в Пакистане. По словам Нирмалы Ситхараман, после прихода к власти в 2014 году правительство Нарендры Моди пыталось наладить дружественные отношении с Пакистаном, однако поддержка Исламабадом терроризма в Кашмире не позволила мирному процессу развиться.