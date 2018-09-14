Австралия поддержала Бангладеш по вопросу кризиса рохинджа

Канберра, , 23:28 — REGNUM В ответ на письмо премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины с поздравлением по поводу назначения на должность премьер-министра Австралии Скотт Моррисон выразил признание ведущей роли Бангладеш в урегулировании кризиса вокруг народа Рохинджа. В свою очередь Австралия выделила 70 миллионов долларов США на оказание гуманитарной помощи пострадавшим.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», недавно избранный премьер-министр Австралии в своем письме также отметил важность развития двусторонних отношений, особенно в сфере торговли. Торговый оборот между двумя странами за последний год вырос на 11%.

Кроме того, премьер-министр Скотт Моррисон указал на важность сотрудничества в противодействии терроризму и транснациональной преступности. Он отдельно отметил вклад 49 тысяч бенгальцев, проживающих в Австралии, в развитие австралийского общества.