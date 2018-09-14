ООН сообщила о случаях притеснения правозащитников в Индии

Нью-Дели, , 23:20 — REGNUM В своем девятом ежегодном отчете генеральный-секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал страны, где случаи притеснения сотрудничающих с международной организацией правозащитников вызывают существенные опасения. Согласно отчету, в данный список входят Индия, Китай, Мьянма.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», под притеснениями в отчете генерального секретаря ООН понимаются убийство, пытки, осуществление произвольного ареста и компании публичного осуждения.

В документе отдельно отмечен избирательный характер ряда правовых норм и законопроектов, ограничивающих получение финансовых средств от иностранных доноров, что препятствует и затрудняет сотрудничество правозащитников с ООН. В отношении Индии упоминается отзыв лицензии «Центра по привлечению внимания к социальным проблемам» в соответствии с положениями индийского закона об иностранном финансировании. В октябре 2016 года министерство внутренних дел Индии отказалось возобновить лицензию правозащитной организации и заморозило ее счета.