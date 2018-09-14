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ООН сообщила о случаях притеснения правозащитников в Индии

Политика

В отчете генерального-секретаря ООН Антонио Гутерреша Индия причислена к странам, где частота случаев притеснения правозащитников вызывает существенные опасения

ООН сообщила о случаях притеснения правозащитников в Индии
Иллюстрация: U.S. Mission Photo by Eric Bridiers
Антониу Гутерреш

Нью-Дели, 14 сентября 2018, 23:20 — REGNUM  В своем девятом ежегодном отчете генеральный-секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал страны, где случаи притеснения сотрудничающих с международной организацией правозащитников вызывают существенные опасения. Согласно отчету, в данный список входят Индия, Китай, Мьянма.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», под притеснениями в отчете генерального секретаря ООН понимаются убийство, пытки, осуществление произвольного ареста и компании публичного осуждения.

В документе отдельно отмечен избирательный характер ряда правовых норм и законопроектов, ограничивающих получение финансовых средств от иностранных доноров, что препятствует и затрудняет сотрудничество правозащитников с ООН. В отношении Индии упоминается отзыв лицензии «Центра по привлечению внимания к социальным проблемам» в соответствии с положениями индийского закона об иностранном финансировании. В октябре 2016 года министерство внутренних дел Индии отказалось возобновить лицензию правозащитной организации и заморозило ее счета.

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Зарубежная хроника
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