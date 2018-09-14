Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что признает себя виновным по двум пунктам выдвигаемого против него обвинения. Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что Манафорт признал себя виновным в осуществлении преступного сговора и сговоре, основной целью которого является препятствие правосудию.

Также утверждается, что Манафорт договорился о дальнейшем сотрудничестве со специальным прокурором Робертом Мюллером. Это соглашение позволит снять с Манафорта ряд обвинений.

Напомним, что Манафорту были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в частности, он обвиняется в совершении сговора против США, продвижении интересов бывшего украинского президента Виктора Януковича в США, незаконно лоббизме и многом другом.

20 августа суд присяжных признал Манафорта виновным по 8 пунктам из 18. В основном он был признан виновным в различных финансовых махинациях с целью сокрытия доходов.

21 августа в американских СМИ активно начали циркулировать слухи о том, что Дональд Трамп может помиловать Манафорта.

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