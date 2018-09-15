Президент Индии назначил Ранджана Гогои председателем Верховного суда

Нью-Дели, , 00:31 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил на пост председателя Верховного суда Индии Ранджана Гогои, самого старшего по возрасту члена высшего судебного органа страны. Он вступит в должность 3 октября и будет исполнять свои обязанности до 17 ноября 2019 года. Действующий глава верховного суда Индии Дипак Мисра уйдет в отставку 2 октября 2018 г.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», судья Ранджан Гогои, отец которого занимал пост главного министра штата Ассам (Диспур), станет первым председателем верховного суда Индии, происходящим из северо-восточной части страны.

Перед тем как получить должность судьи в высшем суде Гаухати в 2001 году, Ранджан Гогои с 1978 года занимался адвокатской практикой, специализируясь на делах в сфере финансового права. Затем в 2011 году он был направлен в высший суд Панджаба (Чандигарх) и Харьяны (Чандигарх). Членом верховного суда Индии Ранджан Гогои стал 23 апреля 2012 года.