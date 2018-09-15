Премьер Индии Нарендра Моди отметит 68 день рождения в Варанаси

Варанаси, Индия, , 00:27 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Варанаси с двухдневным визитом 17 сентября 2018 г. с целью отметить 68 день рождения в своем парламентском избирательном округе. Глава правительства примет участие в молитвенных чтениях в храме Каши Вишванатх, который посвящен индускому богу Шиве, а также выступит с речью перед жителями города.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр Нарендра Моди в ходе визита объявит о запуске нескольких дорогостоящих проектов развития инфраструктуры города.

На данный момент местные власти проводят встречи, касающиеся организации визита и обеспечения безопасности всех мероприятий, в которых примет участие премьер-министр.