Украинские военные примут участие в американских учениях в Германии

Берлин, , 22:44 — REGNUM Украинское подразделение ВСУ примет участие в американских военных учениях Saber Junction в Германии, сообщает 14 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, на военные учения в городе Хоэнфельс уедет подразделение 13-го отдельного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из Житомира. Учения проводит командование США в Европе с 4 по 30 сентября. Украинское подразделение принимает участие в маневрах только с середины учений.

Напомним, ранее на Украине прошли с 10 по 14 сентября военные учения морской пехоты ВСУ в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Помимо морских пехотинцев в учениях принимают участие боевые вертолеты.