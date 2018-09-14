Украина может получить от Дании три тральщика. Если деньги найдёт

Киев, , 22:38 — REGNUM Украина может резко усилить свой военно-морской флот путем закупки у Дании трех списанных минных тральщиков, сообщает 14 сентября «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на Стокгольмский институт изучения проблем мира.

Перспективам роста мощи ВМС Украины может помешать только то, что правительство Дании не готово отдавать три старых минных тральщика бесплатно. За эти корабли проекта Standard Flex 300 MCM, выведенные из состава Королевских ВМС Дании в период с 2010 по 2012 год, датская сторона хочет получить 102 миллиона евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Киев озабочен вопросом военно-морского присутствия в акватории Азовского моря. Туда уже переброшена мощная группировка из двух артиллерийских бронекатеров проекта «Гюрза-М», построенных на принадлежащем Петру Порошенко судостроительном предприятии, ранее называвшемся «Ленинская кузня».

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