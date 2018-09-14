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Организации молодежи из ДНР и Южной Осетии готовы сотрудничать

Политика

Молодежь встретилась на форуме в Оренбурге

Донецк, 14 сентября 2018, 22:34 — REGNUM  Договоры о сотрудничестве планируют подписать молодежные организации Донецкой Народной Республики (ДНР) и Южной Осетии, заявил глава центрального штаба общественной организации «Молодая Республика» из ДНР Виктор Тормоз, сообщает 14 сентября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, решение о сотрудничестве было принято на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» в Оренбурге. Тормоз отметил, что организации из Южной Осетии готовы подписать меморандум о сотрудничестве с ДНР.

Напомним, форум «Евразия» прошел с 7 по 11 сентября в Оренбурге. На форуме было более 800 участников из 77 стран мира. Цель форума — обмен опытом и взаимодействие молодежных организаций.

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