Организации молодежи из ДНР и Южной Осетии готовы сотрудничать

Донецк, , 22:34 — REGNUM Договоры о сотрудничестве планируют подписать молодежные организации Донецкой Народной Республики (ДНР) и Южной Осетии, заявил глава центрального штаба общественной организации «Молодая Республика» из ДНР Виктор Тормоз, сообщает 14 сентября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, решение о сотрудничестве было принято на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» в Оренбурге. Тормоз отметил, что организации из Южной Осетии готовы подписать меморандум о сотрудничестве с ДНР.

Напомним, форум «Евразия» прошел с 7 по 11 сентября в Оренбурге. На форуме было более 800 участников из 77 стран мира. Цель форума — обмен опытом и взаимодействие молодежных организаций.