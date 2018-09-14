Технологии Росатома известны и на Филиппинах

Манила, , 22:29 — REGNUM Одним из гостей Восточного экономического форума в этом году был посол Филиппин в Российской Федерации Карлос Деймек Соррета, сделавший весьма интересное заявление в ходе проведения бизнес-диалога Россия — АСЕАН.

«У нас очень мало электростанций. Мы сильно зависим от внешних поставщиков, импортируем очень много электроэнергии. Поэтому мы изучаем возможности развернуть у нас АЭС не без помощи российской технологии».

То, что «ядерная дипломатия» России в последние годы дает все более заметные результаты, стало для нас уже вполне привычным явлением. Атомная энергетика обеспечивает потребителей «чистой энергией» — атомные реакторы не засоряют атмосферу продуктами горения, они не требуют магистральных газовых трубопроводов, им не нужны огромные складские запасы угля. Уровень так называемых постфукусимских требований безопасности поднят настолько высоко, что АЭС поколения III+ могут выйти из проектного режима работы с вероятностью, которую даже записывать трудно — 0,000001. В отличие от европейских государств жители развивающихся стран, как ни удивительно, значительно лучше понимают преимущества, которые обеспечивает атомная энергетика и прекрасно осведомлены, какие технологии удалось освоить государственной корпорации Росатом. Так что удивляться такому интересу со стороны Филиппин не приходится, но как раз в этом случае такая заинтересованность важна для России не только потому, что дает возможность расширить сферу влияния нашей научной, конструкторской и инженерной школы.

Филиппины — государство островное, причем географические размеры 7641 островов в его составе отнюдь не велики. Поэтому строительство энергоблоков мощностью 1200 МВт, которые обеспечивает реактор ВВЭР-1200 здесь совершенно нецелесообразно. Остается обратить внимание на то, что заявление Карлоса Сорреты прозвучало именно сейчас — когда на базе Росатомфлота в Мурманске специалисты готовятся к загрузке ядерного топлива в реакторы плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Конечно, можно считать это хронологическое совпадение чистой случайностью, но ведь и в прошлом году в Филиппинах были проблемы с электроэнергией, и в позапрошлом, но заговорил об этом посол островного государства именно сейчас, осенью 2018 года. Вряд ли господин Соррета заговорил об этом без определенных инструкций со стороны своего руководства, скорее это выступление было продумано заранее и достаточно тщательно — в ВЭФ-2018 принимали участие и руководители Росатома. И у нашей атомной корпорации, и у Филиппин есть достаточный запас времени, чтобы начать переговоры о строительстве именно ПАТЭС — технологически это наиболее выгодный для островного государства способ обеспечения электроэнергией. Обычно переговоры становятся активными только после того, как у потенциального заказчика появляется возможность оценить референтный образец атомного реактора, которым в конце следующего года станет ПАТЭС «Академик Ломоносов». Нельзя исключать, что отдаленным результатом выступления Карлоса Сорреты может стать первый экспортный заказ для российских ПАТЭС, который откроет для России новый перспективный рынок АЭС малой мощности.