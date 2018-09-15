Среди убитых в Афганистане боевиков оказались граждане Пакистана

Кабул, , 00:29 — REGNUM В результате военных операций, проведенных афганской армией при содействии ВВС Афганистана в провинции Пактия, 35 членов незаконных вооруженных формирований, были убиты и еще как минимум 50 были ранены. Как сообщает афганское информационное агентство «Хама» со ссылкой на командующего спецоперацией Рохуллу Халил Огли, боевики понесли потери близ города Гардез, столицы провинции Пактия.

По его словам, среди убитых есть граждане Пакистана, однако точное их количество командующий не называет. Также не сообщается, являлись ли убитые членами какой-либо террористической группировки, действующей на территории Афганистана.

Рохулла Огли добавил, что афганские силы безопасности располагают большими возможностями для ликвидации как афганских, так и иностранных членов незаконных вооруженных формирований, а потери, понесенные боевиками, являются доказательством возросшего потенциала вооруженных сил. Кроме того, командующий сообщил об установке более 20 новых форпостов афганских вооруженных сил на дорогах близ столицы провинции города Гардез.