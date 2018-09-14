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В США увязали санкции против «Северного потока — 2» с Минскими соглашениями

Политика

Министр энергетики США оценил перспективу введения санкций против Nord Stream 2

Вашингтон, 14 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  Перспектива введения санкций США против газопровода «Северный поток — 2» будет зависить от взаимоотношений России с другими странами. Об этом заявил 14 сентября министр энергетики США Рик Перри в интервью агентству Reuters.

«У России есть возможность послать сигнал о том, что они будут добрыми соседями, что они будут цивилизованными в отношениях со своими соседям. С нашей точки зрения, этого пока не видно в отношениях с Украиной», — сказал американский министр.

Он также отметил, что если Россия будет «должным образом» относиться к Минским соглашениям, то соответствующие сигналы будут получены Европейским союзом.

«Пока эти сигналы не посланы, перспектива санкций в отношении «Северного потока — 2» остаётся очень реальной», — заявил Рик Перри.

Как передавало ИА REGNUM, накануне министр энергетики США по итогам переговоров в Москве со своим российским коллегой Александром Новаком заявил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции в отношении энергетического сектора России, а также санкции в случае продолжения реализации проекта «Северный поток — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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