Американская компания обеспечит Украине киберзащиту во время выборов

Киев, , 22:25 — REGNUM Американский интеллектуальный центр Jisgaw поможет Украине обеспечить киберзащиту во время президентских выборов, сообщает 14 сентября пресс-служба совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно сообщению, решение о сотрудничестве приняли секретарь СНБО Александр Турчинов и основатель Jigsaw Джаред Коэн. Иностранная компания пообещала помочь Украине обеспечить защиту от вмешательства в парламентские и президентские выборы. Как отметил Турчинов, Украина построила отличную киберзащиту, однако все равно информационная безопасность страны остается под угрозой, поэтому Украина вынуждена прибегать к помощи «стратегических партнеров».

В свою очередь, Коэн отметил, что они будут применять опыт спецслужб США для помощи Украине.

Напомним, президентские и парламентские выборы Украины пройдут в 2019 году.