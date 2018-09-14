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Американская компания обеспечит Украине киберзащиту во время выборов

Политика

Будут применяться наработки спецслужб США

Киев, 14 сентября 2018, 22:25 — REGNUM  Американский интеллектуальный центр Jisgaw поможет Украине обеспечить киберзащиту во время президентских выборов, сообщает 14 сентября пресс-служба совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно сообщению, решение о сотрудничестве приняли секретарь СНБО Александр Турчинов и основатель Jigsaw Джаред Коэн. Иностранная компания пообещала помочь Украине обеспечить защиту от вмешательства в парламентские и президентские выборы. Как отметил Турчинов, Украина построила отличную киберзащиту, однако все равно информационная безопасность страны остается под угрозой, поэтому Украина вынуждена прибегать к помощи «стратегических партнеров».

В свою очередь, Коэн отметил, что они будут применять опыт спецслужб США для помощи Украине.

Напомним, президентские и парламентские выборы Украины пройдут в 2019 году.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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