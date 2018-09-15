В Мадриде приняли решение продать 400 ракет Саудовской Аравии

Мадрид, , 00:12 — REGNUM Испания продаст Саудовской Аравии 400 ракет с лазерной системой наведения. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе от 13 сентября, данная сделка могла не состояться, так как неделю назад Мадрид отказался экспортировать оружие Королевству, обвинив страну в гибели мирного населения на территории Йемена.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель прокомментировал решение испанских властей следующим образом: «Сделка состоится хотя бы потому, что нам необходимо соблюсти условия контракта, заключенного в 2015 году прежним правительством».

Источник также уточняет, что Испания наряду с другими западными странами не раз обвинялась в продаже оружия Саудовской Аравии, принимающей участие в кровопролитной войне в Йемене. По примерным подсчетам около десяти тысяч человек (большинство из них гражданское население) погибли в результате бомбардировок, проводимых Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией по опорным точкам хуситов, членов военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена.