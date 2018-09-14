Палестинцы рассматривают «карательные меры» против США

Рамалла , , 23:44 — REGNUM Представитель Палестинской национальной администрации (ПНА) Ханан Ашрави заявила о том, что в Рамалле обсуждаются возможные ответные меры, которые Палестина предпримет в ответ на закрытие представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди обсуждаемых мер называются и «карательные меры», включающие прекращение сотрудничества в области безопасности.

Ханан Ашрави, палестинский политик и общественный деятель, отвечая на вопросы журналистов, заявила: «Карательные меры — это один из возможных шагов, которые мы можем предпринять в этой ситуации. Нам необходимо время, чтобы сравнить все возможные варианты развития событий».

Источник уточняет, что решение о закрытии представительства ООП в Вашингтоне стало еще одной мерой Соединенных Штатов Америки, направленной против ПНА. Ранее Дональд Трамп принял неоднозначное решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а затем прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).