Афганские парламентарии призвали к пересмотру договора о безопасности с США

Кабул, , 23:36 — REGNUM Члены Вулыси Джирги (нижняя палата афганского парламента) проголосовали за необходимость пересмотра двустороннего соглашения о безопасности между США и Афганистаном.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», из 150 парламентариев, присутствующих на заседании, 146 проголосовало в пользу данного решения.

Члены Вулыси Джирги завили, что данное соглашение не смогло доказать свою эффективность в деле борьбы с вооруженной оппозицией. Парламентарии также утверждают, что США выполняют не все свои обязательства, касающиеся мобилизации сил безопасности и обороны Афганистана.

Члены парламента сообщили, что соглашение будет передано на пересмотр комитету по обороне и внутренней безопасности.

Двустороннее соглашение о безопасности и обороне между США и Афганистаном определяет условия проведения в стране миссии «Решительная поддержка». Также, согласно данному договору, США выплачивают жалование всем солдатам сил безопасности и обороны Афганистана.