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Талибан* понес серьёзные потери в афганской провинции Баглан

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В результате военной операции на севере Афганистана были уничтожены десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая местных командиров

Талибан* понес серьёзные потери в афганской провинции Баглан
Афганистан

Пули-Хумри, Афганистан, 14 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  209 корпус афганской армии опубликовал официальное заявление, согласно которому в ходе военной операции в северной провинции Баглан (столица провинции — Пули-Хумри) были ликвидированы десятки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», всего в результате операции было убито 36 боевиков, еще 12 получили ранения. Среди ликвидированных боевиков числятся местные командиры, в частности теневой губернатор провинции Баглан.

Согласно вышеупомянутому заявлению, помимо наземной операции по позициям боевиков были также нанесены авиационные удары.

В результате операции силы Афганистана захватили автомобиль и два мотоцикла боевиков. Военные также изъяли несколько флагов Пакистана.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное заявление.

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Зарубежная хроника
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