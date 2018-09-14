Русская церковь готова и к диалогу, и к повторению Великой схизмы

Москва, , 21:58 — REGNUM Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, заявил 14 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также участие РПЦ во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

«Мы очень надеемся, что эти шаги найдут встречные шаги у Константинополя. Что мы будем услышаны и что непоправимое не произойдет. Что ситуация разрешится в каноническом поле, евангельском духе, а не так, как сейчас подталкивают с разных сторон», — сказал Легойда.

«Если говорить о самой ситуации, то те люди на Украине, которые считают, что автокефалию завтра получат, им можно порекомендовать внимательно рассмотреть историю, еще раз посмотреть историю, как в свое время у Константинополя просила финская церковь автокефалию», — продолжил представитель РПЦ.

Он не согласился с формулировкой, что сейчас в Церкви происходит «раскол».

"Я бы не использовал такие слова. Мы сейчас приостановили общение. То есть мы не можем, к сожалению великому, говорить о полном общении с Константинополем. Но если будет продолжаться эта ситуация, если нас не услышат, если этот процесс не остановится, тогда будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И это будет масштабная трагедия, сопоставимая с Великой схизмой, с расколом 1054 года. Но сейчас важно говорить не просто эмоционально, с эмоциональными эпитетами и так далее, а важно понять, что еще можно остановиться в шаге от непоправимого. Мы держим дверь открытой и готовы разговаривать, но главное, чтобы был диалог. Сейчас, к сожалению, диалога нет.

Напомним, напряженные отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом возникли из-за желания последнего дать автокефалию Киеву. Власти Украины пытаются создать в стране единую церковь на основе неканонических структур и в обход Украинской православной церкви.