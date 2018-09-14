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Украина договорилась с Эстонией «дружить против» России

Политика

Больше ничего не остается

Украина договорилась с Эстонией «дружить против» России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Во всём виноваты русские!

Киев, 14 сентября 2018, 21:57 — REGNUM  Эстония и Украина договорились о совместном противостоянии против России, сообщает 14 сентября пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Согласно сообщению, Порошенко провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Обе стороны обсудили украинских заключенных в России, противодействие России, а также углубление экономического сотрудничества между Украиной и Эстонией.

Напомним, Украина с 2014 года ведет агрессивную антироссийскую политику, налаживая на этом фоне связи с другими странами. Киев поддерживают многие страны ЕС, которые также выступают против России и заявляют, что Москва несет «угрозу» европейским странам.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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