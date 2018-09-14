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Премьер Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с лидером Кореи Ким Чен Ыном

Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил свою решимость в скором времени провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с лидером Кореи Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 14 сентября 2018, 22:52 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что серьезно настроен провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он отметил, что готов «урегулировать неудачное прошлое» и «сделать первый шаг к нормализации отношений». Абэ также уверен, что июньский саммит КНДР и США стал отправной точкой для возможной нормализации отношений. По информации японского новостного агентства «Джиджи», главным и самым болезненным вопросом в отношениях с Северной Кореей по-прежнему является похищение японских граждан спецслужбами КНДР в 1970-х и 1980-х годах. В 2002 году Пхеньян позволил пяти из них вернуться домой. Судьба остальных 12 похищенных остается неизвестной.

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Зарубежная хроника
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