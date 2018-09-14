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«Япония ценит желание России развивать двусторонние отношения»

Политика

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина заключить мирный договор до конца года является неопровержимым доказательством того, что Россия хочет развивать дружеские связи с Японией

«Япония ценит желание России развивать двусторонние отношения»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Токио, 14 сентября 2018, 22:29 — REGNUM  В ходе пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил положительные намерения российской стороны заключить мирный договор до конца года. Он уверен, что желание России поскорее заключить мирный договор без предварительных условий означает лишь то, что Россия стремиться углубить доверительные отношения между двумя странами.

По информации японского новостного агенства NHK, Ёсихидэ Суга также отметил, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина является неожиданным, ведь России прекрасно известно о неизменной позиции японской стороны — договор будет подписан лишь в том случае, если вопрос принадлежности «северных территорий» (японское название Южных Курил) будет решен в пользу Японии.

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Зарубежная хроника
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