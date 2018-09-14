Главы МИД стран — участниц ядерной сделки с Ираном встретятся в Нью-Йорке

Москва, , 21:50 — REGNUM Министры иностранных дел стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и Иран) проведут встречу в конце сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил 14 сентября глава МИД России Сергей Лавров.

«Состоится встреча министров стран — участниц этой сделки, на которой мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для её сохранения», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Напомним, ранее было объявлено, Сергей Лавров 26 сентября примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана, которое будет проходить под председательством президента США Дональда Трампа.

В МИД России выразили надежду, что на заседании «прозвучат аспекты, связанные с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий».

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