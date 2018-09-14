МИД РФ: Требования США об инспекциях химобъектов — нелегитимный ультиматум

Москва, , 21:48 — REGNUM На требования США по дополнительным проверкам российских химических объектов Россия не будет даже реагировать, заявила 14 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Требования Вашингтона МИД РФ расценивает как нелегитимные претензии ультимативного характера, основанные на неких внутренних законах США, не имеющих никакого отношения к Российской Федерации.

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — приводит слова Марии Захаровой официальный сайт МИД России.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия уничтожила свои последние запасы химического оружия ещё в сентябре 2017 года. Это уничтожение проводилось под строгим международным контролем, тогда как США до сих пор не выполнили свои обязательства по ликвидации химического оружия, ссылаясь на нехватку денег.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила о планах введения новых антироссийских санкций за то, что Москва не разрешила американским инспекторам посетить российские объекты, связанные, по мнению США, с химическим оружием.

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