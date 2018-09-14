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Министр нефти и газа Индии: Россия является нашим ключевым партнером

Политика

Министр нефти и газа Индии, член верхней палаты парламента Дхармендра Прадхан заявил, что Россия является приоритетным партнером Индии в нефтегазовом секторе

Нью-Дели, 14 сентября 2018, 22:47 — REGNUM  Россия является ключевым партнером Индии в нефтегазовой сфере, — заявил министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан. Он также отметил, что двустороннее сотрудничество между странами является образцом подражания для мирового сообщества. Об этом сообщает индийское новостное агентства Ani. Лидеры двух стран поддерживают дружеские отношения, — подчеркнул министр. «Энергетический мост» позволил укрепить двусторонние отношения.

Дхармендра Прадхан выразил уверенность, что российские поставки углеводородов помогут Индии в достижении стабильности цен, а также в обеспечении энергетической безопасности.

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Зарубежная хроника
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