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Индия одобрила подписание меморандума о взаимопонимании с Египтом

Политика

Документ предполагает сотрудничество во многих областях. прежде всего в сельском хозяйстве

Нью-Дели, 14 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Федеральное правительство Индии одобрило подписание меморандума о взаимопонимании между Индией и Египтом по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства и смежных отраслей. Документ предусматривает сотрудничество в области торговли сельскохозяйственными культурами, в особенности пшеницей и кукурузой. Он также включает в себя взаимодействие в области сельскохозяйственных технологий и нанотехнологий. Об этом сообщает индийское новостное агентства Ani.

Стороны договорились о сотрудничестве в области фитосанитарного контроля, агробизнеса и в сфере пищевой промышленности.

Взаимодействие будет осуществляться путем обмена научными сотрудниками, информацией в сельскохозяйственной сфере, а также технологиями.

Совместная рабочая группа будет собираться как минимум раз в год для разработки совместных программ и проведения консультаций.

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Зарубежная хроника
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