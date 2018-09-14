Индия одобрила подписание меморандума о взаимопонимании с Египтом

Нью-Дели, , 22:09 — REGNUM Федеральное правительство Индии одобрило подписание меморандума о взаимопонимании между Индией и Египтом по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства и смежных отраслей. Документ предусматривает сотрудничество в области торговли сельскохозяйственными культурами, в особенности пшеницей и кукурузой. Он также включает в себя взаимодействие в области сельскохозяйственных технологий и нанотехнологий. Об этом сообщает индийское новостное агентства Ani.

Стороны договорились о сотрудничестве в области фитосанитарного контроля, агробизнеса и в сфере пищевой промышленности.

Взаимодействие будет осуществляться путем обмена научными сотрудниками, информацией в сельскохозяйственной сфере, а также технологиями.

Совместная рабочая группа будет собираться как минимум раз в год для разработки совместных программ и проведения консультаций.