На Украине жалуются на корабли российских пограничников в Азовском море

Киев, , 21:44 — REGNUM Так называемый постоянный представитель президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым Борис Бабин пожаловался на действия российских пограничников в Азовском море. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 14 сентября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Бабин утверждает, что экипаж российского пограничного катера якобы совершил «опасные маневры» в отношении корабля украинских пограничников.

«На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные манёвры по сближению и перерезания курса украинского корабля ГПС Украины», — пишет Бабин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азовском море существенно обострилась после того, как украинские пограничники захватили в нейтральных водах российское рыболовецкое судно «Норд», экипаж которого состоял из 10 граждан России. Всем им были предъявлены различные сфабрикованные обвинения. Девять членов экипажа были приговорены к различным штрафам, а капитану «Норда» грозит до пяти лет тюрьмы. При этом с Украины удалось вырваться только двух морякам «Норда», остальные фактически находятся в плену.

После захвата «Норда» российские пограничники начали проверять все украинские суда, проходящие через Керченский пролив. Тогда Киев заявил об усилении своей группировки на Азовском море. Усилиение пока представляет собой перевозку по суше к Азовскому морю нескольких малых катеров.