В ГД призвали не допустить дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ

Москва, , 21:43 — REGNUM Единоразовое повышение ключевой ставки Центробанка не критично, однако нельзя допустить изменения тенденции на планомерное повышение показателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ранее Центробанк на заседании совета директоров впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов до 7,5%.

«Это повышение может использоваться как локальный инструмент, разово. Но ни в коем случае нельзя допустить изменения вектора. То есть речь не должна идти о том, что мы можем ожидать дальнейшего повышения ключевой ставки, поскольку это сделает нас очень уязвимыми не только для потенциальных инвесторов, как российских, так и зарубежных, но и дезориентирует тех, кто на тренде снижения ключевой ставки в это непростое время инвестировал в российскую экономику», — уверен Гутенев.

Депутат опасается, что из-за решения Центробанка может снизиться потребительский спрос, что также отрицательно скажется на экономике страны.

«Готовность ЦБ приостановить покупку валюты тоже внесёт свой вклад. Поэтому я считаю, что для нас сейчас важнейшей задачей становится формирование внутреннего спроса в части увеличения объёмов внутреннего рынка в различных отраслях и сегментах», — уверен Гутенев.