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В Сеул прибыл новый куратор политики США на Корейском полуострове

Политика

Стивен Бигэн, отвечающий за политику США на Корейском полуострове, встретился с первыми лицами Республики Корея

Сеул, 14 сентября 2018, 21:56 — REGNUM  Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн провел переговоры с президентом Кореи Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Кан Гён Хва.

Как сообщает южнокорейское информагентство Чосон Ильбо, южнокорейская сторона выразила надежду на то, что Вашингтон сумеет добиться результатов в переговорах о денуклеаризации КНДР. В свою очередь, господин Бигэн пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения и установить мир и безопасность на Корейском полуострове. Также он акцентировал внимание на том, что межкорейские отношения должны развиваться параллельно с процессом денуклеаризации КНДР.

В конце недели Стивен Бигэн отправится в Китай и Японию, чтобы проинформировать партнеров о политике США в данном регионе.

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Зарубежная хроника
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