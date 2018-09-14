В Сеул прибыл новый куратор политики США на Корейском полуострове

Сеул, , 21:56 — REGNUM Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн провел переговоры с президентом Кореи Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Кан Гён Хва.

Как сообщает южнокорейское информагентство Чосон Ильбо, южнокорейская сторона выразила надежду на то, что Вашингтон сумеет добиться результатов в переговорах о денуклеаризации КНДР. В свою очередь, господин Бигэн пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения и установить мир и безопасность на Корейском полуострове. Также он акцентировал внимание на том, что межкорейские отношения должны развиваться параллельно с процессом денуклеаризации КНДР.

В конце недели Стивен Бигэн отправится в Китай и Японию, чтобы проинформировать партнеров о политике США в данном регионе.