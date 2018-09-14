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Спикер парламента Южной Кореи посетит Индонезию

Политика

Целью визита станет участие во встрече со спикерами парламентов других странах в рамках MIKTA

Джакарта, 14 сентября 2018, 21:53 — REGNUM  Спикер парламента Республики Корея Мун Хи Сан принимает участие в проходящем в Индонезии совещании спикеров парламентов неформального объединения под названием MIKTA. В его состав входят Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и Австралия.

Господин Мун в переговорах намерен отстаивать роль Южной Кореи как моста, соединяющего развитые и развивающиеся страны. Он обсудит меры по развитию взаимодействия между странами MIKTA. Об этом сообщает южнокорейское информационное агенство Yonhap.

В рамках совещания Мун Хи Сан выступит с речью, а также встретится на первой с лидерами парламентских партий Индонезии.

Господин Мун вернётся в Южную Корею 18 сентября. В этот же день президент Республики Корея отправится на межкорейский саммит в Пхеньян.

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Зарубежная хроника
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