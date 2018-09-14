Спикер парламента Южной Кореи посетит Индонезию

Джакарта, , 21:53 — REGNUM Спикер парламента Республики Корея Мун Хи Сан принимает участие в проходящем в Индонезии совещании спикеров парламентов неформального объединения под названием MIKTA. В его состав входят Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и Австралия.

Господин Мун в переговорах намерен отстаивать роль Южной Кореи как моста, соединяющего развитые и развивающиеся страны. Он обсудит меры по развитию взаимодействия между странами MIKTA. Об этом сообщает южнокорейское информационное агенство Yonhap.

В рамках совещания Мун Хи Сан выступит с речью, а также встретится на первой с лидерами парламентских партий Индонезии.

Господин Мун вернётся в Южную Корею 18 сентября. В этот же день президент Республики Корея отправится на межкорейский саммит в Пхеньян.