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Беспорядки в Газе: тысячи протестующих, трое погибших

Политика

Ранен один военный армии Израиля

Газа, Палестина, 14 сентября 2018, 21:53 — REGNUM  Число жертв столкновений с силами безопасности на границе Израиля и сектора Газа увеличилось до трех человек, 14 сентября передает агентство Associated Press.

По информации министерства здравоохранения Палестины, среди погибших — 12-летний ребенок. Также сообщается о 80 раненых в ходе столкновений.

Армия Израиля сообщила об одном раненом военном — офицер получил легкие ранения в результате взрыва самодельной бомбы.

В очередных беспорядках на границе Израиля и сектора Газа на этот раз принимают участие не менее 13 тыс. палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в результате столкновений с военными Израиля на границе сектора Газа погиб 131 житель Палестины и один израильский солдат.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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