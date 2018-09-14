Беспорядки в Газе: тысячи протестующих, трое погибших

Газа, Палестина, , 21:53 — REGNUM Число жертв столкновений с силами безопасности на границе Израиля и сектора Газа увеличилось до трех человек, 14 сентября передает агентство Associated Press.

По информации министерства здравоохранения Палестины, среди погибших — 12-летний ребенок. Также сообщается о 80 раненых в ходе столкновений.

Армия Израиля сообщила об одном раненом военном — офицер получил легкие ранения в результате взрыва самодельной бомбы.

В очередных беспорядках на границе Израиля и сектора Газа на этот раз принимают участие не менее 13 тыс. палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в результате столкновений с военными Израиля на границе сектора Газа погиб 131 житель Палестины и один израильский солдат.

Читайте также: На границе сектора Газа в стычках с военными Израиля погибли два палестинца