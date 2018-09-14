На границе КНДР и Южной Кореи прошли переговоры военных двух стран

Сеул, , 21:45 — REGNUM В преддверии межкорейского саммита, который пройдет в Пхеньяне 18−20 сентября, в деревне Пханмунчжом на границе КНДР и Республики Корея прошли переговоры военных обеих стран.

Южнокорейское информагентство KBS сообщает, что военные обсудили реализацию Пханмунчжомской декларации в части ослабления военной напряженности. Было предложено сократить число военных в демилитаризованной зоне и в частности — запретить любые виды оружия в объединенной зоне безопасности, где ранее часто случались вооруженные инциденты.

Кроме того, была выдвинута инициатива провести поиск и извлечение останков солдат, погибших в демилитаризованной зоне.

Сообщается, что переговоры прошли на уровне полковников и носили рабочий характер.