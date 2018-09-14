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В Сеуле откроется посольство Хорватии

Политика

Открытие запланировано на конец ноября в деловом районе Сеула Мёндон

Сеул, 14 сентября 2018, 21:44 — REGNUM  Хорватия планирует открыть посольство в столице Южной Корее — Сеуле в конце октября; посольство расположится в деловом районе Мёндон. Об этом сообщает южнокорейское новостное издательство Чосон Ильбо со ссылкой на дипломатический источник.

Несмотря на то, что Южная Корея имеет посольство в Загребе, и между двумя странами дипломатические отношения существуют с 1992 года, Хорватия осуществляла дипломатические сношения через посольство в Японии; в Республике Корея работало лишь консульство. Однако в последние годы туристический поток из Хорватии увеличился в несколько раз: в 2017 году Корею посетило 47 000 человек.

Ожидается, что открытие посольства облегчит взаимодействие с хорватскими гражданами, находящимися в Южной Корее, и будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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