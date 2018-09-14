Молдавия продолжает уничтожать Гагаузскую автономию

Комрат, Молдавия, , 20:53 — REGNUM Высшая судебная палата Молдавии отменила закон АТО Гагаузия «Об образовании». Как передает ИА REGNUM, рассмотрев запрос минпросвещения Молдавии, суд высшей инстанции признал гагаузский закон «противоречащим молдавскому законодательству».

Как заявил депутат парламента Молдавии Федор Гагауз, представляющий Гагаузию, это «ещё один шаг по непризнанию автономии». «Вслед за отменой политических полномочий и намеренного снижения нашего административного потенциала путём закрытия в Комрате офисов правительственных служб и агентств, автономия столкнулась с невозможностью регулировать самые рядовые вопросы, касающиеся изучения гагаузского языка, развития и поддержки образовательного процесса», — отметил депутат.

Аргументы, принятые судом, по словам Гагауза, целиком и полностью не обоснованы и противоречат Закону «Об особом правовом статусе Гагаузии», который наделяет власти автономии компетенциями в образовательной сфере. «Особый цинизм действиям министерства придаёт то обстоятельство, что со стороны демократических властей часто звучат упрёки в адрес руководства Гагаузии в том, что они не предпринимают усилий по развитию образования на гагаузском языке, что являлось одной из целей создания автономии. Фактически мы наблюдаем ситуацию, когда Гагаузию обвиняют в нежелании развивать национальный язык и культуру и, одновременно, «бьют по рукам» при попытке сделать шаг в этом направлении», — добавил он.

Депутат призвал руководство Гагаузии — башкана и спикера Народного собрания — «взять на себя политическую ответственность по реализации имеющихся компетенций и утверждению нового закона Гагаузии об образовании».

ИА REGNUM напоминает, что положения молдавского закона от 1994 года об автономном статусе Гагаузии, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.

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