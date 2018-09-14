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Генсек ООН примет участие в заключении мира между Эфиопией и Эритреей

Политика

16 сентября в Саудовской Аравии будет подписано соглашение о мире и дружбе двух африканских стран

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направится в Джидду для участия в подписании мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей, 14 сентября передает агентство Associated Press.

16 сентября в Саудовской Аравии планируется подписание соглашения Эфиопии и Эритреи о мире и дружбе под эгидой ООН. В мероприятии будут участвовать лидеры двух стран, враждовавших с 1998 года.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление отношений между двумя африканскими странами началось летом 2018 года по инициативе премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. К настоящему моменту страны уже восстановили дипотношения и открыли границу.

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