Пушков высмеял Турчинова за слова о тысячелетней истории ВМС Украины

Москва, , 20:12 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) высмеял заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что история военно-морских сил Украины якобы насчитывает аж 1000 лет. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 14 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что Украина якобы имеет «давние морские традиции», отчет которых следует начинать с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он якобы прибил в знак победы на воротах Царьграда (Константинополя) свой щит.

«То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — заявил Турчинов.

Пушков обратил внимание, что в X веке никакой Украины не было и в помине.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Пушков.

Он также пошутил, что вскоре Турчинов будет рассказывать о тысячелетний истории украинских военно-воздушных сил.

«Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — пишет сенатор.