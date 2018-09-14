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Пушков высмеял Турчинова за слова о тысячелетней истории ВМС Украины

Политика

Глава СНБО Украины уверен, что «славные традиции» украинского флота берут начало с похода киевского князя Олега на Царьград в 911 году

Пушков высмеял Турчинова за слова о тысячелетней истории ВМС Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Москва, 14 сентября 2018, 20:12 — REGNUM  Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) высмеял заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что история военно-морских сил Украины якобы насчитывает аж 1000 лет. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 14 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что Украина якобы имеет «давние морские традиции», отчет которых следует начинать с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он якобы прибил в знак победы на воротах Царьграда (Константинополя) свой щит.

«То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — заявил Турчинов.

Пушков обратил внимание, что в X веке никакой Украины не было и в помине.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Пушков.

Он также пошутил, что вскоре Турчинов будет рассказывать о тысячелетний истории украинских военно-воздушных сил.

«Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — пишет сенатор.

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