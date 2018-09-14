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Николас Мадуро и Си Цзинпинь провели переговоры в Пекине

Политика

В ходе визита президента Венесуэлы в Пекин было подписано 28 соглашений

Николас Мадуро и Си Цзинпинь провели переговоры в Пекине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пекин

Пекин, 14 сентября 2018, 20:25 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем в Пекине, 14 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению китайских СМИ, на переговорах стороны достигли договоренностей о сотрудничестве в энергетическом и финансовом секторах.

Также Мадуро уже провел встречу с главой Госсовета КНР Ли Кэцянем, который пообещал Венесуэле экономическую поддержку.

По сообщению министерства информации Венесуэлы, в ходе визита делегации во главе с Мадуро в Пекин уже было подписано 28 соглашений с Китаем по разработке нефтяных месторождений, золотодобыче и телекоммуникациям.

Как сообщало ИА REGNUM, отправляясь в Пекин 13 сентября, Мадуро заявил о «больших ожиданиях» от предстоящих переговоров и пообещал вернуться с «большими достижениями».

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Китай и Латинская Америка
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