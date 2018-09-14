Пятница, 14 Сентября 2018 года
22:03:08 МСК

Страны СНГ планируют обмениваться информацией о налоговых должниках

Политика

Станы СНГ буду обмениваться данным о владении недвижимостью

Страны СНГ планируют обмениваться информацией о налоговых должниках
Denelson83
Флаг СНГ

Минск, 14 сентября 2018, 20:13 — REGNUM  Страны СНГ планируют в автоматическом режиме обмениваться информацией об уплаченных налогах физических и юридических лиц, сообщает 14 сентября агентство «Белта».

В проекте протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами сказано, что участники также буду обмениваться данным о владении недвижимостью.

Проект документа будет вынесен на рассмотрение совещания глав правительств стран СНГ, которое состоится 2 ноября в Таджикистане. Документ может вступить в силу уже с 2019 года.

Отметим, вышеуказанный документ уже прошел процедуру внутреннего согласования в странах СНГ. Реализация документа позволит выявить лиц, которые не платят налоги в странах СНГ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба СНГ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить