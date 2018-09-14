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Вместо пострадавшего в ДТП Султанова «Узбекнефтегаз» возглавит дипломат

Политика

Предыдущий глава «Узбекнефтегаз» попал в серьезное ДТП

Ташкент, 14 сентября 2018, 19:50 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об освобождении Алишера Султанова с должности председателя правления АО «Узбекнефтегаз», сообщает 14 сентября издание «Новости Узбекистана».

Султанов проходит лечение в Германии — более месяца назад он попал в автоаварию. Чиновник сохранил за собой должность заместителя председателя правительства.

Исполняющим обязанности руководителя «Узбекнефтегаза» назначен посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

Напомним, 20 августа на 92-м км автодороги Карасу — Бука — Бекабад Алишер Султанов попал в ДТП. В автомобиле с Султановым находился также председатель правительства Абдулла Арипов, который получил легкие ушибы.

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