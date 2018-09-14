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Премьер-министр Ирака отказался идти на второй срок

Политика

Хайдер аль-Абади не намерен «цепляться за власть»

Премьер-министр Ирака отказался идти на второй срок
Foreign and Commonwealth Office
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади

Багдад, 14 сентября 2018, 20:02 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отказался выдвигать свою кандидатуру в качестве главы нового правительства, 14 сентября передает агентство Associated Press.

По словам аль-Абади, он не намерен «цепляться за власть» и согласен уйти по предложению духовного лидера шиитов Ирака, великого аятоллы Али аль-Систани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители США заявляли, что будут рады видеть аль-Абади премьер-министром Ирака второй срок подряд, однако после беспорядков в Басре против аль-Абади выступил аль-Систани.

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