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Пожилая женщина упала под поезд на станции метро «Лубянка» в Москве

Политика

Инцидент привёл к сбою в графике движения поездов

Москва, 14 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  80-летняя жительница Москвы выжила после падения под колёса поезда на Сокольнической линии метрополитена, сообщили 14 сентября в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняется, инцидент произошёл около 17:15 на станции «Лубянка». Женщина по неосторожности упала на пути в момент приближения состава. Машинист совершил экстренное торможение, тем не менее женщина оказалась под поедом.

Напряжение с путей было снято, после чего сотрудники МВД на метрополитене извлекли пострадавшую. Медики диагностировали у женщины ушибы и растяжение мягких тканей, а также болевой шок.

Сообщается, что из-за инцидента поезда по Сокольнической линии временно следовали с увеличенным интервалом. На данный момент движение на линии введено в график.

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ЧП в метрополитене
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