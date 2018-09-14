МИД ФРГ: Германия против широкомасштабной военной операции в Идлибе

Берлин, 14 сентября 2018, 19:16 — REGNUM Германия намерена препятствовать широкомасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб, так как это несет угрозу гражданским лицам, заявил 14 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Мы хотим добиться того, чтобы не было широкомасштабной военной операции,… которая может угрожать жизни миллионов гражданских лиц», — сказал Хайко Маас.
Напомним, в ходе этой пресс-конференции Сергей Лавров пояснил, что борьба с террористами в Идлибе будет сопровождаться созданием гуманитарных коридоров для мирного населения и размежеванием вменяемой оппозиции от террористов.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб в настоящее время скопились боевики незаконных вооруженных формирований, часть из которых подконтрольна Турции, а часть, более радикальная и непримиримая, финансируется монархиями Персидского залива.
Прикрываясь статусом зоны деэскалации конфликта, террористы ряда группировок регулярно совершают нападения на позиции сирийских войск и обстреливают населенные пункты по периметру зоны.
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